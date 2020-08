Cambogia: Ue revoca esenzione dazi su alcuni prodotti per mancato rispetto diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca dell'accesso preferenziale al mercato dell'Ue riguarda circa il 20 per cento delle esportazioni cambogiane nei 27 paesi membri. La Cambogia può ancora esportare tali prodotti nell'Ue, ma questi saranno soggetti ai dazi generalmente applicabili a qualsiasi altro membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il restante 80 per cento delle esportazioni della Cambogia continua a godere di un accesso preferenziale al mercato dell'Ue. La Commissione, insieme al Servizio europeo per l'azione esterna, continuerà a rafforzare il suo impegno con le autorità di Phnom Penh e continuerà a monitorare la situazione nel paese, con particolare attenzione alle attuali restrizioni nei settori della libertà di espressione e dei diritti civili e politici, nonché alle controversie fondiarie e ai diritti dei lavoratori nel contesto delle riforme in corso. L'Ue è consapevole dell'impatto significativo della pandemia di coronavirus sull'economia e l'occupazione della Cambogia ed è pronta a sostenere il paese nella sua lotta contro la crisi del coronavirus e verso la ripresa economica. Tuttavia questo non può far venir meno le garanzie di rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro in Cambogia. (segue) (Beb)