Cambogia: Ue revoca esenzione dazi su alcuni prodotti per mancato rispetto diritti umani (3)

- Da febbraio 2020, quando è stata adottata la decisione dell'Ue sul recesso parziale, il governo cambogiano avrebbe potuto in qualsiasi momento adottare le misure necessarie per soddisfare le condizioni che consentirebbero all'Unione europea di ripristinare completamente l’esenzione dai dazi. Le autorità cambogiane dovrebbero intervenire per ripristinare le libertà politiche nel paese, per ristabilire le condizioni necessarie per un'opposizione credibile e democratica e per avviare un processo di riconciliazione nazionale attraverso un dialogo autentico e inclusivo. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno delineato in numerose occasioni le azioni necessarie alle autorità cambogiane, nonché nel regolamento delegato della Commissione. Le azioni comprendono il ripristino dei diritti politici dei membri dell'opposizione e l'abrogazione o la revisione di leggi, come quelle sui partiti politici e sulle organizzazioni non governative. Se il governo della Cambogia mostrerà progressi significativi, in particolare sui diritti civili e politici, la Commissione potrà rivedere la sua decisione e ripristinare le agevolazioni tariffarie. (Beb)