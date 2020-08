Germania: istituto Koch, 1.226 nuovi contagi giornaliero è dato più elevato da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi contagi giornalieri da Covid-19 in Germania ha raggiunto il livello più alto dall'inizio di maggio. Secondo l’Istituto Robert Koch, le autorità sanitarie in Germania hanno segnalato 1.226 nuovi contagi in un giorno. L'ultima volta che il valore è stato più elevato era il 9 maggio, quando si sono registrati 1.251 nuovi contagi. Il picco di nuovi contagi quotidiani è stato segnato all'inizio di aprile, quando la quota superava i 6 mila casi al giorno. Il numero è diminuito a maggio ma è tornato a salire dalla fine di luglio. Gli esperti temono che potrebbe esserci un forte aumento del numero di casi, un fatto che spingerà le autorità sanitarie a tracciare le catene di contagio per localizzarle e tenerle sotto controllo. (Geb)