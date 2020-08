﻿Strage Stazzema: Tofalo (M5s), il ricordo è strumento di conoscenza e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi 76 anni dall'eccidio nazista di Sant'Anna di Stazzema, uno degli episodi più sanguinosi, brutali e disumani della Seconda guerra mondiale. Ricordare questa tragica pagina di storia è dovere morale nei confronti delle vittime, dei loro familiari e dei sopravvissuti". Lo scrive il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo. "Un monito contro ogni offesa alla dignità umana, da trasmettere ai giovani affinché ignoranza e indifferenza non prevalgano - aggiunge -. Ricordare vuol dire anche fornire, soprattutto alle nuove generazioni, gli strumenti necessari per rafforzare e diffondere la cultura della vita, della pace, della solidarietà tra gli uomini. Un impegno di tutti a non perdere mai di vista i valori di libertà e democrazia fondanti della nostra Repubblica", conclude Tofalo. (Com)