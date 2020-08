Roma: Raggi, proseguono lavori per riqualificare piazzale Ovest davanti stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il progetto di riqualificazione del piazzale Ovest davanti alla stazione Tiburtina a Roma. "È un’area molto importante per il trasporto pubblico della città e con la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale Est già siamo riusciti a restituire al quartiere più sicurezza e decoro". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Sono in corso le lavorazioni, coordinate dal Dipartimento Simu, per la realizzazione della nuova rete idraulica e fognaria con l’installazione delle nuove caditoie su Circonvallazione Nomentana - spiega Raggi -. Stanno iniziando a prendere forma gli spazi dedicati ai marciapiedi e alle aiuole: nei giorni scorsi sono state completate tutte le predisposizioni per gli impianti dell’illuminazione pubblica. Con la demolizione della Tangenziale Est davanti alla stazione Tiburtina abbiamo riscritto parte della storia urbanistica di uno dei quadranti fondamentali della città. Un piano atteso da più di 20 anni che stiamo realizzando con determinazione nel rispetto delle regole e dei tempi previsti nel cronoprogramma", conclude la sindaca. (Rer)