Coronavirus: Egitto, registrati 168 nuovi contagi e 24 morti

- L'Egitto ha registrato ieri 168 nuovi contagi e 24 morti a causa del coronavirus. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità egiziano in un comunicato stampa, il dato dei contagi si è mantenuto per il decimo giorno consecutivo sotto i 200 casi. Con gli ultimi dati, il numero totale dei contagi registrati in Egitto dall’inizio della pandemia ha raggiunto quota 95.834, di cui 54.888 guariti, mentre i decessi complessivi ammontano a 5.059.(Cae)