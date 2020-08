Lavoro: Uiltrasporti Lazio, bene accordo per gli 80 operatori Und Roma Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 3 mesi di estenuante trattativa per evitare i licenziamenti ai lavoratori dell'appalto Utenze non domestiche (Und) di Roma Multiservizi, oggi si è finalmente giunti ad un accordo di reciproca soddisfazione". Lo dichiarano in una nota il segretario regionale Uiltrasporti Alesssndro Bonfigli ed il responsabile dipartimento igiene ambientale Valter Valerio. "Un accordo che da' certezze di stabilità occupazionale e salariale ai circa 80 lavoratori coinvolti nella fallita Rti di cui capofila Roma Multiservizi. Un appalto nato male in origine, per gravissime inadempienze di amministratori e dirigenti Ama ad oggi ancora ben pagati sia in Ama e sia nell'ambito di società della Regione Lazio. La vertenza ha visto coinvolto il Comune di Roma e le aziende del gruppo Roma Capitale Ama e Rms con il notevole apporto delle Ooss. La trattativa dopo tante promesse non mantenute e messaggi di speranza sempre annunciati e poi ritratti, con l'accordo di oggi - continuano i sindacalisti - ha dato avvio ad un percorso certo senza soluzione di continuità e senza limitare altre possibilità migliorative. Attraverso questo accordo la Rms revoca a titolo definitivo le lettere di licenziamento che nella giornata odierna se mantenute ponevano questi lavoratori fuori garanzie occupazionali. Ora la Rms attiverà l'ammortizzatore sociale del Fis con clausola emergenziale. per i mesi di luglio e agosto dando continuità agli ammortizzatori erogati nei mesi precedenti". (segue) (Com)