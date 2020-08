Inflazione: Istat, -0,2 per cento a luglio, -0,4 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat l’inversione di tendenza dell’Ipca si deve ai prezzi di Abbigliamento e calzature la cui crescita su base annua accelera nettamente da +0,4 per cento a +18,7 per cento. È una dinamica dovuta all’avvio posticipato dei saldi estivi (dei quali il Nic non tiene conto) rispetto allo scorso anno (primo agosto nel 2020 nella maggior parte delle regioni; primo luglio nel 2019), che causa un calo congiunturale dei prezzi di Abbigliamento e calzature molto meno ampio (-6,4 per cento) di quello di luglio 2019 (-20,9 per cento) e un confronto tra un luglio 2020 con i ribassi stagionali solo in poche regioni e un luglio 2019 con i saldi diffusi su tutto il territorio. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1 per cento su base mensile e dello 0,4 per cento su base annua. (Ren)