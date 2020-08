Viterbo: rubano alcolici in un bar di Orte, fermati e denunciati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione di Orte, ieri nella tarda mattinata, dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano assistito ad un furto avvenuto all'interno di un bar, hanno fermato e denunciato due cittadini di origini africane. I due giovani extracomunitari infatti, poco prima avevano rubato alcolici nel bar e si erano allontanati. I militari della stazione in servizio perlustrativo in zona, li hanno fermati e denunciati per furto. Entrambi di origini senegalesi già con precedenti penali.(Rer)