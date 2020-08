Clima: Coldiretti, caldo brucia verdure e angurie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i maggiori invasi del nord che servono a dissetare i campi della pianura padana, dove si produce un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, sono in affanno. Il lago Maggiore – sottolinea la Coldiretti -è pieno solo al 20 per cento ed è a -13,3 centimetri dallo zero idrometrico contro una media che è invece di +63,5 centimetri, il lago di Como ha acqua solo per ¼ del suo bacino ed è appena un centimetro sopra il livello zero contro una media storica di quasi 58 centimetri, mentre resistono meglio il Garda e l’iseo. In Italia è sempre più crisi idrica – evidenzia Coldiretti - nelle Marche i bacini sono scesi a circa 43 milioni di metri cubi, in Puglia le riserve sono sotto i 118 milioni di metri cubi (-91 milioni rispetto all’anno scorso) e in Basilicata gli invasi sono calati di 18 milioni di metri cubi, toccando un deficit di 60,72 milioni di metri cubi rispetto al 2019 mentre si conferma pesante la situazione in Sicilia spiega Coldiretti sugli ultimi dati Anbi. (segue) (Com)