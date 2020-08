Torino: auto esce fuori strada, morto il conducente e quattro giovani tra gli 11 e i 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano trascorso la serata all'Alpe Chastlar a guardare le stelle in uno dei punti più panoramici dell'alta Valle Grana nella zona del cuneese. Poi sono ripartiti e in strada è avvenuta la tragedia. È andata così ad un gruppo di giovanissimi tra gli 11 e i 24 anni. Erano a bordo della loro Land Rover Defender sulla via del ritorno quando il conducente, forse per una manovra sbagliata o una distrazione, è uscito fuori strada all'altezza del rifugio Maraman a Castelmagno in alta Valle Grana, facendo finire l'auto nel precipizio. Un incidente terribile: quando sono arrivati i soccorsi cinque ragazzi erano già morti sul colpo e altri quattro sono feriti, due in maniera molto grave. Sono stati trasportati con l'elicottero al Cto di Torino e all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Nel drammatico impatto sono morti il conducente di 24 anni e quattro passeggeri tra gli 11 e i 16 anni.(Rpi)