Polonia: parte munizioni usata per sedare proteste in Bielorussia prodotta nel paese

- Una parte delle munizioni impiegate in questi giorni per disperdere i manifestanti scesi in piazza in Bielorussia all'indomani delle elezioni presidenziali è stata fabbricata in Polonia. Lo si legge sul portale di informazione "Wirtualna Polska", che fa riferimento ai bossoli segnalati da Slawomir Sierakowski, caporedattore del periodico "Krytyka polityczna" attualmente a Minsk per seguire gli eventi. Oltre all'autoevidente dicitura "Made in Poland", a segnalare la fabbricazione polacca è l'abbreviazione "Fam 12 Pionki", che fa riferimento alla Fabryka Amunicji Mysliwskiej (tradotto Fabbrica di munizioni da caccia) con sede a Pionki, a un centinaio di chilometri a sud di Varsavia. Il numero è invece l'indicazione del calibro delle munizioni. Lo stabilimento produce munizioni da caccia, da addestramento e speciali e può vendere i suoi prodotti a mercati esteri sulla base di una licenza accordata dal ministero dell'Interno. (segue) (Vap)