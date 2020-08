Governo: Gelmini (FI), iniziativa parlamentare per farlo cadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faremo da stampella a nessuno, siamo nel centrodestra e ci restiamo". Contro questo governo che "fa tutto da solo, senza dare una prospettiva al Paese, andrà messa in campo una iniziativa parlamentare per mettere a nudo tutte le contraddizioni e farlo cadere". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al "Corriere della Sera". La speranza è che possa subito nascere "un governo di centro-destra con l'aggiunta di chi ci sta per stendere Recovery fund e legge finanziaria, e poi si restituisca la parola ai cittadini. Prima o poi torneremo una democrazia rappresentativa...". (Rin)