Energia: E.ON registra solidi risultati nel primo semestre nonostante la pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia non ha implicazioni a lungo termine sull'attività di E.ON con i risultati del primo semestre che confermano la resilienza del modello di business dell’azienda. Lo riferisce un comunicato stampa di E.ON. L'impatto negativo totale non recuperabile di Covid-19 nel 2020 è infatti limitato a solo il 2 per cento circa dell'Ebitda (margine operativo lordo). Secondo quanto si legge nel comunicato stampa, in questo contesto, E.ON ha confermato i suoi obiettivi a medio termine e la sua politica dei dividendi. E.ON ha anche rivisto le sue previsioni per l'intero anno 2020 per riflettere gli effetti tecnici sugli utili della pandemia. Tenendo conto degli effetti della pandemia di coronavirus già oggi prevedibili, E.ON prevede che l'Ebit rettificato del Gruppo per l'esercizio 2020 sarà compreso tra 3,6 e 3,8 miliardi di euro e l'utile netto rettificato tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro (in precedenza E.ON aveva annunciato intervalli di previsione compresi tra 3,9 e 4,1 miliardi di euro per l'Ebit rettificato e tra 1,7 e 1,9 miliardi di euro per l'utile netto rettificato). E.ON ha inoltre confermato l'intenzione, già annunciata, di aumentare il pagamento dei dividendi fino al 5 per cento annuo attraverso il dividendo per l'esercizio 2022. L'Ebit rettificato del Gruppo E.ON per i primi sei mesi del 2020 si è attestato, per effetto dei suddetti effetti, a circa 2,2 miliardi di euro rispetto ai 2,3 miliardi di euro dell'anno precedente. L'utile netto rettificato è sceso a 933 milioni di euro da 1,05 miliardi di euro dell'esercizio precedente. (segue) (Res)