Energia: E.ON registra solidi risultati nel primo semestre nonostante la pandemia di Covid-19 (3)

- Nella nota, E.ON informa di aver completato l'acquisizione di Innogy. “La cessione delle attività in Ungheria, Repubblica Ceca e Germania, condizione imposta dalla Commissione europea, è stata attuata da E.ON come previsto. Ha già firmato i necessari accordi con gli acquirenti. Le cessioni frutteranno ricavi per circa 1 miliardo di euro. A oggi, E.ON prevede inoltre di realizzare le sinergie previste dall'operazione Innogy per circa 740 milioni di euro a partire dal 2022 e per circa 780 milioni di euro nel 2024”, si legge nella nota. L’azienda ha sottolineato inoltre che i pacchetti di stimolo economico adottati dall'Unione europea e dal governo federale tedesco rafforzano la posizione strategica di E.ON, fornendo sostanziali opportunità di investimento aggiuntive nel core business dell'azienda, in particolare nelle reti, nelle batterie, nei dispositivi di stoccaggio e nelle infrastrutture. Alla presentazione dei suoi risultati per il primo trimestre del 2020 E.ON aveva già annunciato investimenti infrastrutturali aggiuntivi per 500 milioni di euro per la protezione del clima e lo stimolo economico. Gli investimenti nelle reti nel 2020 saranno superiori di 200 milioni di euro rispetto a quanto originariamente previsto. (Res)