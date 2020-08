Kosovo: ministero Salute, 29 istituzioni sanitarie soddisfano criteri per test Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute kosovaro ha rivelato i nomi di 29 istituzioni sanitarie private che hanno soddisfatto i criteri per condurre i test molecolari e sierologici per il coronavirus. Due istituti, uno a Pristina e uno a Lipjan, hanno soddisfatto i criteri per fornire test Pcr che identificano se il virus è attualmente presente all'interno dell'organismo. Nel frattempo, altre 27 istituzioni sono state autorizzate a condurre dei test sierologici che accertano la presenza di anticorpi, rivelando se il paziente è stato precedentemente infettato. Secondo il ministero, oltre cento domande sono state presentate da istituzioni che desiderano condurre test, di cui 34 esaminate sinora. Altre richieste saranno esaminate questa settimana, con i nomi di altre istituzioni in grado di eseguire i test per il coronavirus. Da febbraio, il test Pcr è stato condotto esclusivamente dall'Istituto nazionale di sanità pubblica del Kosovo e al 10 agosto ha testato 41.152 persone. (Alt)