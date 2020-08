Corea del Sud: disoccupazione aumenta al 4 per cento a luglio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud è entrata in recessione economica per la prima volta in 17 anni, a causa dei danni causati all’export di quel paese dalla pandemia di coronavirus. La Banca di Corea ha annunciato il 23 luglio, che il prodotto interno lordo ha subito una contrazione del 3,3 per cento tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente, che già si era chiuso con una contrazione dell’1,3 per cento. L’economia sudcoreana non registrava due trimestri di decrescita consecutivi dal 2003, e il dato relativo al secondo trimestre 2020 è il peggiore per quel paese dal 1998. Nel secondo trimestre le esportazioni sudcoreane sono calate del 16,6 per cento – il peggio dato dal 1963 – e le importazioni si sono ridotte del 7,4 per cento. I consumi privati sono aumentati dell’1,4 per cento, grazie ad un aumento della spesa per beni durevoli, come elettrodomestici e automobili. (Git)