Corea del Sud: ministro Commercio Yoo prosegue campagna per direzione Omc

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yoo Myung-hee, candidata alla direzione dell’Organizzazione mondiale del commercio, (Omc), ha accelerato le proprie attività elettorali online, per compensare la limitazione dei contatti diretti causata dalla pandemia di coronavirus. “Voglio ricostruire la fiducia nel sistema multilaterale rendendolo più rilevante, resiliente e reattivo”, ha scritto il ministro sul proprio account Twitter, dove ha condiviso anche altri obiettivi e visioni per il futuro dell’Omc. Yoo ha anche inaugurato di recente un proprio sito web ufficiale, dove pubblicizza la propria esperienza nell’arena del commercio internazionale e i 25 anni di esperienza in settori affini, incluse le esperienze nella negoziazione di accordi di libero scambio con Cina e Stati Uniti. Yoo è il terzo funzionario del suo paese a candidarsi alla guida dell’Omc; due suoi connazionali hanno tentato senza successo nel 1994 e nel 2012. (segue) (Git)