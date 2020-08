Corea del Sud: ministro Commercio Yoo prosegue campagna per direzione Omc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso Yoo si è detta fiduciosa che il Giappone valuterà oggettivamente le sue credenziali come candidata, e deciderà su tale base di non osteggiarne la candidatura alla guida dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a dispetto delle dispute commerciali e delle tensioni diplomatiche in atto tra i due Paesi asiatici. L’Omc si prepara ed eleggere un nuovo direttore generale in sostituzione del brasiliano Roberto Azevedo, il cui mandato scadrà il mese prossimo. Yoo è una di otto candidati alla guida dell’organismo internazionale, ma sconta l’opposizione del Giappone, con cui Seul ha aperto un contenzioso proprio presso l’Omc, nel tentativo di ottenere la revoca dei vincoli alle importazioni di materiali giapponesi per l’elettronica. “Sono fiduciosa che il Giappone guaderà anche agli altri candidati”, ha dichiarato Yoo nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. (segue) (Git)