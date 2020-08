Usa: Ilhan Omar vince primarie Partito democratico nel Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilhan Omar, la deputata del Partito democratico Usa nativa della Somalia, ha vinto le primarie congressuali del Partito democratico nel Minnesota, sconfiggendo il suo avversario Antone Melton-Meaux, la cui campagna aveva quasi eguagliato quella di Omar in termini di spesa (4,1 milioni di dollari contro 4,3 milioni). Omar è il quarto ed ultimo membro della cosiddetta “Squad” (“Squadra”), il quartetto di deputate democratiche ultra-progressiste che in pochi anni hanno fatto virare il loro partito su posizioni di sinistra impensabili già durante la presidenza di Barack Obama: dal Green New Deal all’apertura totale all’immigrazione, sino al de-finanziamento della Polizia. Un altro membro della “Aquadra”, la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez, ha vinto le primarie nel suo distretto contro la sfidante Michelle Caruso-Cabrera, mentre Rashida Tlaib ha avuto facilmente la meglio su Brenda Jones in una elezione più combattuta nel Michigan.Ayanna Presley, infine, non affronterà alcuno sfidante alle elezioni in programma nel suo distretto a settembre. (Nys)