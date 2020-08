Giappone: fallimenti aziendali in leggero calo grazie alle misure di sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato un piano di spesa da 1.100 miliardi di yen (10,4 miliardi di dollari), da attingere dalle riserve di bilancio, per aumentare il sostegno alle piccole e medie imprese e alle famiglie maggiormente colpite dalla pandemia di coronavirus. La spesa delle famiglie giapponesi ha segnato un calo dell’1,2 per cento su base annua a giugno; si tratta della settima contrazione mensile consecutiva, ma anche di un segnale di parziale ripresa rispetto al picco negativo causato dalla pandemia di coronavirus. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo giapponese nella giornata di oggi, 7 agosto. A maggio la spesa delle famiglie era crollata del 16,2 per cento annuo, il dato peggiore dall’inizio della serie storica, a gennaio 2001. Ad aprile, invece, la contrazione era stata dell’11,1 per cento. La spesa in termini reali da parte dei nuclei familiari giapponesi di almeno due persone si è attestata mediamente a 273.699 yen (2.600 dollari). L’attuale fase negativa è iniziata ad ottobre dello scorso anno, dopo l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto dall’8 al 10 per cento. (segue) (Git)