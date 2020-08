Giappone: fallimenti aziendali in leggero calo grazie alle misure di sostegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei licenziamenti e delle rescissioni di contratti di lavoro causati in Giappone dalla pandemia di coronavirus, incluse quelle notificate e non ancora effettive, ha superato per la prima volta le 40mila unità, secondo i dati forniti dal ministero del Lavoro di quel paese. Ieri, 29 luglio, il bilancio ha raggiunto le 40.032 unità, in rialzo di circa 10mila rispetto a un mese fa. Il governo giapponese ha anche certificato un calo delle vendite al dettaglio per il quarto mese consecutivo a giugno, anche se l’entità del calo si è rivelata inferiore alle attese: meno 1,2 per cento su base annua. (segue) (Git)