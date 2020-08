Bielorussia: arrestati alcuni organizzatori in terza notte proteste, ripristinata rete Internet a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguite per la terza serata consecutiva le proteste in diverse città bielorusse contro l’esito delle elezioni presidenziali svoltesi domenica e vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko. I manifestanti e la polizia si sono nuovamente scontrati in diverse aree della città e, come nei giorni precedenti, gli agenti delle forze di sicurezza hanno utilizzato proiettili di gomma e granate stordenti per disperdere i raduni in viale Rokossovsky e in via Plekhanov. Al momento non è ancora possibile stabilire quale sia il numero di fermi e feriti della notte, ma secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Belta”, i partecipanti ai disordini nel quartiere Serebryanka di Minsk hanno distrutto un furgone della polizia e dato fuoco a un chiosco. Secondo “Belta”, diverse centinaia di manifestanti sono stati coinvolti in rivolte, bloccando le strade e usando molotov e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. Stando a quanto riferito dall’emittente televisiva bielorussa “Ont”, diverse persone che stavano coordinando le proteste sono state arrestate a Minsk. Fra questi, vi sarebbe un uomo arrestato in un hotel dove soggiornava. (segue) (Rum)