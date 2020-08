Bielorussia: arrestati alcuni organizzatori in terza notte proteste, ripristinata rete Internet a Minsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte sono stati liberati anche altri giornalisti russi, fra cui Maksim Solopov, il reporte del portale investigativo “Meduza”, che sarebbe già rientrato in Russia come da lui stesso dichiarato all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. L’emittente televisiva britannica “Bbc” ha riferito invece che tre suoi giornalisti sono stati aggrediti da alcuni agenti delle forze dell'ordine bielorusse che indossavano delle uniformi nere senza insegne. Secondo quanto riportato, due degli agenti hanno picchiato il cameraman e cercato di rompere l'attrezzatura. I tre, tuttavia, non sono stati arrestati. In mattinata è stato riferito, inoltre, il completo ripristino a Minsk della rete Internet, dei social network e delle app di messaggistica istantanea – in particolare Facebook, WhatsApp e Telegram – che risultavano bloccati da domenica sera, quando si sono svolte le prime proteste dopo l’annuncio della vittoria di Lukashenko. (segue) (Rum)