Bielorussia: arrestati alcuni organizzatori in terza notte proteste, ripristinata rete Internet a Minsk (3)

- Anche nella giornata di ieri sono proseguiti i messaggi di condanna da parte di diversi attori della comunità internazionale. In una nota diramata ieri sera dalla Farnesina si legge che l’ondata di arresti indiscriminati i a Minsk, così come la compressione dei principali diritti civili e delle fondamentali libertà democratiche, inclusa quella di stampa, suscitano la più profonda preoccupazione. "L'Italia invita le autorità di Minsk ad avviare al più presto un dialogo con le opposizioni e a mettere in atto tutte le misure necessarie ad allentare le tensioni. Da parte italiana non si mancherà di offrire ogni utile sostegno ad una Bielorussia stabile e democratica", conclude la Farnesina. Anche i paesi del Nordic Baltic 8 (Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia - NB8), un formato di cooperazione del Nord Europa, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per condannare quanto sta accadendo in Bielorussia. Anche l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, è tornato sui fatti in corso in Bielorussia, affermando che le elezioni presidenziali non sono state libere e giuste. Borrell ha annunciato che l’Ue sta valutando la possibilità "rivedere in maniera approfondita" i rapporti la Bielorussia, tenuto conto del fatto che Bruxelles ha revocato le sanzioni nei confronti di Minsk ma, come dichiarato sempre ieri anche dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, potrebbe rivedere questa decisione visti gli ultimi sviluppi. (segue) (Rum)