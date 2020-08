Libano: ministro Esteri tedesco Maas oggi in visita a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, è atteso oggi a Beirut per offrire il sostegno della Germania al Libano dopo la duplice esplosione della scorsa settimana. "Chiariremo alle autorità che siamo pronti a fornire il nostro aiuto, ma crediamo anche che questo paese abbia bisogno di riforme", ha detto Maas all'emittente pubblica “Deutschlandfunk”. Domenica 9 agosto durante la conferenza dei donatori internazionali per il Libano sono stati promessi 250 milioni di euro in assistenza umanitaria al paese mediorientale. La Germania ha promesso 20 milioni di euro dal bilancio destinato agli aiuti umanitari e ai fondi di cooperazione allo sviluppo. Gli aiuti di emergenza saranno “consegnati direttamente alla popolazione libanese” e le autorità dovranno impegnarsi in un serio programma di riforme economiche e politiche. (Res)