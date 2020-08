Coronavirus: ministro Salute tedesco Spahn esprime dubbi sul vaccino russo "Sputnik V"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn si è detto scettico su "Sputnik V", il vaccino contro il Covid-19 registrato ufficialmente ieri in Russia. "Non si tratta di essere i primi, si tratta di avere un vaccino efficace, testato e quindi sicuro", ha detto Spahn all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. “Per avere fiducia in un simile vaccino, penso sia molto, molto importante, anche durante una pandemia, svolgere correttamente tutti gli studi, i relativi test e soprattutto renderli pubblici. Il problema è che ne sappiamo molto poco in quanto le autorità russe non sono molto trasparenti", ha detto Spahn. Il vaccino russo, che ha preso il nome di "Sputnik V" in omaggio al primo satellite al mondo lanciato dall'Unione sovietica, ha bisogno ancora di un’ultima fase di test ma la sua certificazione sul mercato russo è giunta dopo meno di due mesi di test sugli esseri umani. Ad annunciare la registrazione del vaccino è stato ieri il presidente, Vladimir Putin, affermando che anche una delle sue due figlie si è sottoposta al trattamento. (segue) (Geb)