Cile: Senato approva trattato di libero scambio con il Brasile

- La commissione Finanze del Senato cileno ha approvato nella tarda serata di ieri l’accordo di libero scambio con il Brasile. Alla sessione, riferisce l’emittente “BioBio”, hanno partecipato il ministro degli Esteri, Teodoro Ribera, e il direttore generale degli Affari economici bilaterali, Felipe Lopeandia. Il trattato mira a regolare il commercio tra i due paesi e permetterà alle Pmi cilene di accedere al mercato degli appalti pubblici brasiliano a parità di condizioni. Il Brasile è già il primo partner commerciale del Cile nella regione. Il paese copre il 4,5 per cento delle esportazioni cilene nel mondo e il 30 per cento dell'export in America Latina. (segue) (Abu)