Yemen: presidente Hadi si reca negli Stati Uniti per cure mediche

- Il presidente dello Yemen Abd Rabbo Mansour Hadi lascerà l'Arabia Saudita e si recherà negli Stati Uniti per cure mediche. Lo riferisce l’emittente “al Arabiya”. Il capo del governo riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dalla coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita, che vive dal 2015 in esilio a Riad dopo la conquista da parte dei ribelli sciiti Houthi della capitale dello Yemen Sana’a, era già stato ricoverato nel 2011 per una crisi cardiaca, mentre nel giugno del 2019 aveva passato un periodo negli Stati Uniti per controlli medici. Secondo fonti vicino al governo di Hadi, il ricovero del presidente non ritarderà i colloqui tra l’esecutivo e i separatisti del Consiglio di transizione meridionale (Stc) sulla formazione di un nuovo esecutivo. Riad sta cercando di porre fine al conflitto tra i separatisti e il governo con sede ad Aden in corso dall’agosto 2019 dopo l’occupazione della capitale provvisoria da parte dell’Stc. L’intesa originaria prevedeva la formazione di un nuovo governo ad Aden, con il collegamento delle unità militari ai ministeri della Difesa e dell’Interno con un reciproco scambio di prigionieri tra le parti. I ripetuti fallimenti nel trovare una reale mediazione hanno spinto i separatisti ad annunciare in aprile l’autogoverno, innescando una vera e propria guerra intestina tra i due alleati, i militari governativi sostenuti da Riad e i miliziani del sud dagli Emirati Arabi Uniti, che ha portato a scontri violenti in quasi tutte le province meridionali dello Yemen e l’occupazione da parte dei separatisti della capitale provvisoria Aden e altre zone del Paese. Lo scorso 29 luglio i separatisti yemeniti hanno annunciato di voler rinunciare alle istanze autonomiste nel sud del paese, proclamate in modo unilaterale lo scorso aprile, dichiarandosi pronti ad attuare un accordo di pace con le forze governative appoggiate dall’Arabia Saudita(Res)