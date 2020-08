Coronavirus: screening di Carloforte in Sardegna, solo otto positivi su 412 tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 412 tamponi effettuati solo otto persone sono risultate positive al Covid-19. Questo il risultato dello screening effettuato a Carloforte dall'Ats Sardegna. Il paese è sotto i riflettori per essere diventato negli ultimi giorni un mini-focolaio. I dati finali sono stati comunicati ieri dal sindaco Salvatore Puggioni, con un video in diretta sulla pagina ufficiale Facebook del Comune: "Chi si aspettava un numero ingestibile, chi parlava di chiusura dell'Isola deve fare i conti con una realtà diversa. Oggi Carloforte è un luogo sicuro – ha detto Puggioni - abbiamo scelto di fare 575 test sierologici rapidi alla fine del lockdown e, a oggi, oltre 450 tamponi. Il numero dei positivi è del tutto fisiologico, anzi, sono convinto che se altre realtà simili alla nostra producessero uno sforzo simile, i numeri non sarebbero molto diversi". "Il virus circola ovunque – ha aggiunto il primo cittadino - a Carloforte ne abbiamo una contezza totale, la nostra isola è un luogo più sicuro di altri. L'Ats e il Comune non intendono fermarsi, domani saranno fatti nuovi tamponi per tracciare i contatti degli ultimi otto positivi. I livello di sicurezza per residenti e turisti sono aumentati, abbiamo raggiunto un livello di conoscenza del virus non paragonabile, questo ci rende più sicuri e sereni". (Rin)