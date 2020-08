Medio Oriente: Israele colpisce obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato all’alba di oggi una serie di attacchi contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza con l’ausilio di caccia, elicotteri d’assalto e carri armati. Lo ha riferito un portavoce delle Idf citato dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Durante l'attacco sono stati colpiti un complesso militare, infrastrutture sotterranee e punti di osservazione. Come riferisce la stampa israeliana, il raid è stato effettuato in risposta ai continui lanci di palloni aerostatici incendiari verso il territorio israeliano dalla Striscia di Gaza. "L'Idf considera tutte le attività terroristiche contro il territorio israeliano seriamente e continuerà ad agire come necessario contro i tentativi di colpire i cittadini israeliani", si legge nella nota delle Forze di difesa israeliane. "L'organizzazione terroristica Hamas ha la responsabilità di ciò che sta accadendo dentro e fuori la Striscia di Gaza e pagherà le conseguenze degli atti terroristici contro i cittadini israeliani", precisa la nota. Secondo quanto riporta il “Jerusalem Post”, durante il raid, un missile lanciato da un elicottero ha colpito una stalla nei pressi di Eshkol, nel sud di Israele. Il missile non è esploso ed è stato immediatamente recuperato e le autorità militari israeliane hanno aperto un’indagine sull’incidente. Ieri il primo ministro Benjamin Netanyahu e il primo ministro supplente e ministro della difesa Benny Gantz hanno entrambi avvertito Hamas , il movimento estremista islamico al potere nella Striscia di Gaza dal 2007, che Israele avrebbe risposto al continuo lancio di palloni incendiari in territorio israeliano.(Res)