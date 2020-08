Sardegna: sì di Solinas alle discoteche ma "solo all'aperto e con due metri di distanza nelle piste da ballo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì del governatore della Sardegna alle discoteche ma "solo all'aperto e con due metri di distanza nelle piste da ballo". E' questo, in sintesi, il senso dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Christian Solinas, nella notte dopo i casi di contagio registrati a Carloforte. "Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all'intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all'aperto – si legge nell'ordinanza - purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal Dpcm del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica "Discoteche" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative". (segue) (Rin)