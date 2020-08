Sardegna: sì di Solinas alle discoteche ma "solo all'aperto e con due metri di distanza nelle piste da ballo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai gestori dei locali, dovranno "garantire percorsi differenziati per l'ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila; eseguire la misurazione della temperatura corporea all'ingresso; tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; – igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici; utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande; contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70 per cento della capienza autorizzata nella licenza; – comunicare alla Stazione del Cfva competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale". (Rin)