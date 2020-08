Ue: i giovani svedesi sono i primi a lasciare il nucleo familiare, Italia al terz'ultimo posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A restare più a lungo con i genitori, invece, sono gli oramai meno giovani ultratrentenni di Croazia (31,8 anni) e Slovacchia (30,9 anni). Al terzo posto troviamo l’Italia (30,1 anni), seguita da Bulgaria (30,0 anni), Malta (29,9 anni), Spagna (29,5 anni), Portogallo (29,0 anni) e Grecia (28,9 anni). Dall’indagine, inoltre, emerge come in quasi tutti gli Stati membri dell'Ue, le giovani donne tendano a lasciare la famiglia prima degli uomini. L'unica eccezione è stata il Lussemburgo (20,3 anni per le donne, rispetto a 20,0 anni per gli uomini). Le maggiori differenze tra i due sessi sono state registrate in Romania (25,7 anni per le donne, rispetto a 30,3 per gli uomini), Bulgaria (27,6 contro 32,1), Croazia (29,9 contro 33,6), Lettonia (24,8 contro 28,1), Ungheria (25,8 vs 28,5) e Slovacchia (29,6 vs 32,1). (Beb)