Elezioni: Lorenzo Conte correrà per Pd e M5s alle suppletive per collegio Senato nord Sardegna

- Sarà Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, a correre per il Partito Democratico ed il Movimento 5 stelle alle elezioni suppletive per il collegio del Senato nord Sardegna rimasto vacante dopo la morte della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda. Corda, di area M5S, è stato scelto per armonizzare le anime della coalizione che sostiene il governo Conte. Sul fronte centrodestra si punterà, quasi certamente sul consigliere regionale Antonello Peru. (Rin)