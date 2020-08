Regno Unito: Ons, fra aprile e giugno contrazione economica record del 20,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica ha registrato una contrazione record del 20,4 per cento tra aprile e giugno, durante la fase più marcata delle chiusure imposte a causa dell’emergenza causata dal coronavirus. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), secondo cui la sesta economia del mondo è entrata in una fase di recessione dopo aver segnato un calo per il secondo trimestre consecutivo. Gli unici segnali di ripresa riguardano il mese di giugno, quando il prodotto interno lordo è cresciuto dell'8,7 per cento rispetto a maggio, anche se si tratta di un dato ovviamente “falsato” dal fatto che nel quinto mese dell’anno diverse attività economiche e produttive nel Regno Unito erano ancora ferme, mentre in quello successivo sono effettivamente ripartite dopo il placet del governo. I dati dell’Ons sulla contrazione economica seguono quelli di ieri sul tasso di disoccupazione, anch’essi decisamente negativi visto che si è registrato il calo più elevato dal 2009 del numero di occupati. Quelli a venire saranno mesi difficili per il Regno Unito, come mostrato anche dai dati pubblicati questa mattina sulla perdita dei posti di lavoro. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Boris Johnson in un punto stampa. "Abbiamo sempre saputo che questo avrebbe potuto essere un momento molto difficile per le persone che avrebbero perso il lavoro", ha detto Johnson. "Chiaramente ci saranno mesi difficili e una lunga strada da percorrere”, ha aggiunto il premier britannico. (Rel)