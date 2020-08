Coronavirus: Usa, per Trump stanno facendo meglio dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha sostenuto che il suo paese sta gestendo la pandemia di coronavirus meglio di altri, inclusi quelli dell'Unione Europea. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Dalla fine di luglio, la media di sette giorni dei casi negli Stati Uniti è scesa di quasi il 20 per cento, ma il virus continua ad aumentare nelle nazioni di tutto il mondo", ha affermato il presidente in conferenza stampa. "La scorsa settimana, Francia e Germania hanno entrambe registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi in tre mesi". Secondo "Cnn", sebbene i numeri siano in aumento in Europa, non sono affatto vicini al livello di contagio negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ieri hanno aggiunto 49.536 nuovi casi positivi, mentre negli ultimi sette giorni gli Stati Uniti hanno registrato una media di 54.409 nuovi casi, in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, la variazione rispetto alla settimana precedente nei casi è di meno 10 per cento circa, non del 20 per cento come ha affermato il Presidente.(Nys)