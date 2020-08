Hong Kong: l’attivista Agnes Chow rilasciata su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agnes Chow, giovane attivista divenuta uno dei volti dell’attivismo pro-democratico di Hong Kong a seguito delle proteste del 2014, è stata rilasciata su cauzione arrestata dalla polizia della ex colonia britannica ieri, 11 agosto, dopo essere stata arrestata il giorno prima. Le autorità giudiziarie di Hong Kong hanno rilasciato su cauzione anche il magnate dei media e attivista democratico Jimmy Lai, che era stato arrestato lunedì assieme a Chow e altre otto persone. L’arresto di Chow era stato comunicato dall’amministratore della sua pagina Facebook, secondo cui la donna è stata accusata di incitamento alla secessione e prelevata dalle forze dell’ordine. Presso la sua abitazione: “Funzionari di polizia hanno iniziato a perquisire l’abitazione di Agnes, l’avvocato sta arrivando”, ha scritto il collaboratore della nota attivista. Chow era già stata arrestata e poi scarcerata su cauzione, in attesa della sentenza a suo carico per il suo ruolo come co-organizzatore di una protesta non autorizzata lo scorso anno. (segue) (Cip)