Taiwan-Usa: segretario salute Azar contesta Pechino durante la storica visita a Taipei (2)

- Il segretario della Salute degli Stati Uniti, Alex Azar, ha incontrato lunedì mattina a Taipei il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. Durante l’incontro, Azar ha dichiarato che la sua visita “dimostra la robustezza del partenariato Usa-Taiwan sui fronti della salute globale e della sicurezza sanitaria, alcuni dei molti aspetti della nostra amicizia globale”. “Riteniamo Taiwan un partner vitale, una storia di successo democratico e una forza positiva per il mondo”, ha aggiunto il segretario, che ha poi illustrato le finalità della sua visita all’Isola: “Questo viaggio è segnato da tre tematiche. La prima è il riconoscimento di Taiwan come società aperta e democratica, cui riconosciamo una risposta alla Convid-19 efficace e trasparente. La seconda, è riaffermare che Taiwan è un partner e un amico di lungo corso degli Stati Uniti, ed evidenziare la nostra storia di collaborazione ad ampio spettro in materia di sanità e salute pubblica. La terza, è evidenziare che Taiwan merita di essere riconosciuto come leader nel campo della salute globale, con un eccellente bagaglio di contributi sul fronte internazionale”, ha detto Azar. Tsai ha replicato ringraziando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo e lo stesso Azar “per il loro continuo riconoscimento del contributo dato dal modello di Taiwan agli sforzi globali anti-pandemia, e per il loro deciso sostegno alla partecipazione di Taiwan al consorzio internazionale”. (segue) (Cip)