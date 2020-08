Taiwan-Usa: segretario salute Azar contesta Pechino durante la storica visita a Taipei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo di Azar a Taipei, domenica 9 agosto, ha segnato l’inizio della visita ufficiale di più alto livello da parte di un funzionario Usa a Taiwan dal 1979, e giunge nel pieno delle tensioni tra Washington e Pechino, dopo la firma da parte del presidente Usa, Donald Trump, di un nuovo ordine esecutivo che ordina l’interruzione di ogni contatto tra le aziende Usa e le due società cinesi ByteDance – proprietaria del social media TikTok – e Tencent Holdings, proprietaria di WeChat. Azar è il primo funzionario a livello di Gabinetto dell’amministrazione presidenziale Trump a visitare Taipei; sin dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Usa hanno operato un progressivo avvicinamento a Taiwan, di pari passo con l’acuirsi dello scontro strategico tra Washington e Pechino. Azar è inoltre il primo funzionario Usa di alto livello a visitare Taipei dalla firma del Taiwan Travel Act, nel 2018. “Non vedo l’ora di veicolare il sostegno del presidente Trump alla leadership sanitaria globale di Taiwan, ed evidenziale il nostro comune convincimento che le società libere e democratiche costituiscono il miglior modello per tutelare e promuovere la salute”, ha dichiarato Azar in una nota pubblicata oggi, 5 agosto. Azar ha definito il viaggio “un’opportunità per rafforzare la nostra cooperazione con Taiwan nel campo dell’economia e della salute, specie nel contesto degli sforzi profusi dagli Stati Uniti per rafforzare e differenziare le nostre fontidi approvvigionamento di prodotti medici fondamentali”. (segue) (Cip)