Giappone: coronavirus, 188 nuovi casi a Tokyo

- Il governo metropolitano di Tokyo ha confermato 188 nuovi casi di coronavirus nelle 24 ore di ieri, 11 agosto. Il dato è in calo rispetto ai giorni precedenti. Il bilancio complessivo della pandemia di coronavirus in Giappone ha superato i 50mil contagi lunedì, 10 agosto. Il paese ha registrato ben 10mila casi nell’arco della scorsa settimana, per effetto dell’accelerazione della pandemia nelle grandi aree urbane, come Tokyo e Osaka. Una quota sempre maggiore dei contagi fa però riferimento a giovani asintomatici. Il bilancio dei nuovi casi giornalieri resta elevato in visita dell’imminente festività dell’Obon, che solitamente innesca spostamenti di massa dalle grandi città alle zone periferiche del paese. Il bilancio complessivo della pandemia in Giappone include i circa 700 a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena a Yokohama lo scorso febbraio. (segue) (Git)