Myanmar: governo avvia indagini su mega-progetto di sviluppo urbano cinese (2)

- Il governo birmano ha annunciato a giugno la formazione di un tribunale ad hoc per indagare sui casinò illegali, che vengono contestati anche dalle comunità locali, che contestano di non aver ricevuto alcun beneficio dal progetto urbanistico: i lavoratori, infatti, sono arrivati dalla Cina. Secondo il sito web di Yatai, Shwe Kokko New City è parte della Belt and Road Initiative (Bri, la Nuova via della seta). L’ambasciatore cinese nel Myanmar, Chen Hai, ha però smentito tale affermazione il mese scorso, durante un incontro con il capo delle Forze armate birmane, generale Min Aung Hlaing. (Inn)