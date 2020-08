Usa: presidenziali, vicepresidente Pence in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha visitato l’Arizona ieri, 11 agosto, nell’ambito della campagna per la rielezione del presidente Usa Donald Trump. La visita di Pence a Mesa Tucson – fondamentali per le possibilità di rielezione del presidente repubblicano – punta a ridare entusiasmo all’elettorato conservatore e religioso, sensibile al messaggio di legge e ordine che Trump ha tentato di veicolare durante i quasi tre mesi di proteste e violenze seguite negli Usa alla morte dell’afroamericano George Floyd. A Tucson Pence ha incontrato membri dell’Arizona Police Association, ribadendo che l’amministrazione presidenziale in carica non cederà mai alle richieste delle organizzazioni e del fronte politico progressista di tagliare i fondi alle forze dell’ordine. Anche il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, si è detto contrario a de-finanziare i dipartimenti di Polizia, anche se ha aperto al dirottamento di alcuni fondi verso programmi di igiene mentale e di riforma carceraria. (Nys)