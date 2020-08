Coronavirus: Fauci “dubita fortemente” dell’efficacia del vaccino sviluppato dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’infettivologo di riferimento del governo Usa per la pandemia di coronavirus, Anthony Fauci, ha espresso dubbi in merito al nuovo vaccino per il coronavirus sviluppato dalla Russia, e annunciato personalmente ieri dal presidente di quel paese, Vladimir Putin. Nel corso di un seminario organizzato dal mensile “National Geographic”, Fauci ha dichiarato che “disporre di un vaccino e provare che il vaccino è sicuro ed efficace sono due cose differenti”: l’esperto è parso riferirsi al fatto che il vaccino sviluppato dalla Russia non ha ancora completato i test clinici di fase tre. “Spero che i russi abbiano provato davvero, definitivamente, che il loro vaccino è sicuro ed efficace. Io ne dubito fortemente”, ha affermato Fauci. Ad oggi oltre un centinaio di potenziali vaccini contro il coronavirus sono in fase di sviluppo in tutto il mondo. Moderna, in collaborazione con i National Institutes of Health, ha avviato i test clinici di fase tre su un potenziale vaccino lo scorso luglio, prima tra le aziende farmaceutiche Usa a tagliare tale traguardo. (segue) (Nys)