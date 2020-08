Coronavirus: Fauci “dubita fortemente” dell’efficacia del vaccino sviluppato dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri, 11 agosto, la registrazione del primo vaccino contro il coronavirus. “Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo", ha detto il capo dello Stato in un incontro con i membri del governo, chiedendo al ministro della Sanità, Mikhail Murashko, di fornirgli informazioni più dettagliate. "Sono a conoscenza del fatto che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un'immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli necessari", ha detto Putin. Il ministero della Salute russo questa mattina ha registrato il primo vaccino al mondo contro il Covid-19. Il trattamento è stato sviluppato dall’Istituto di ricerca epidemiologica Gamaleya in collaborazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). (Nys)