Brasile: Amazzonia, Bolsonaro “la storia della foresta che brucia è una bugia” (7)

- Nonostante la situazione preoccupante, il ministero dell'Ambiente del Brasile ha proposto di ridurre gli obiettivi di preservazione della foresta amazzonica e di eliminarli relativamente agli altri biomi protetti (Pantanal, Mata Atlantica, Caatinga, Pampa) previsti nel piano pluriennale dell'ambiente (Ppa) approvato in parlamento nel 2019. E' quanto emerge da una nota tecnica inviata dal segretario esecutivo del ministero dell'Ambiente, Luis Biagioni, al ministero dell'Economia. La lettera è stata pubblicata in esclusiva dal quotidiano "O Estado de Sao Paulo". Con l'approvazione del Ppa, contenente gli obiettivi di tutela da perseguire nel quadriennio 2020-2023, il governo si impegnava a contrastare il disboscamento illegale e gli incendi riducendo gli effetti della deforestazione del 90 per cento. Nelle modifiche proposte il ministero dell'Ambiente vuole che il nuovo obiettivo riduca la protezione a 390mila ettari nella foresta pluviale amazzonica, pari al 30 per cento, senza menzionare nulla riguardo la tutela degli altri biomi. (segue) (Brp)