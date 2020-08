Bolivia: partito di Evo Morales invita a interrompere le proteste nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per il Socialismo della Bolivia (Mas), partito dell'ex presidente Evo Morales, ha rivolto un appello ai movimenti sociali ad interrompere i picchetti di protesta in corso in tutto il paese e garantire la libera circolazione dei mezzi di trasporto. E' quanto si legge in una nota del gruppo parlamentare del Mas diffusa sui social nella quale si garantisce inoltre a cambio l'approvazione di una legge che garantisca l'inamovibilità della data delle elezioni al 18 di ottobre. "Il Mas esorta i movimenti sociali a sciogliere il blocco nazionale e le manifestazioni e garantisce l'improrogabilità della data che verrà fissata dall'Assemblea legislativa attraverso una legge nazionale in accordo con i sindacati ed il Patto di Unità", afferma il messaggio. L'appello del gruppo parlamentare del Mas raccoglie l'invito ribadito anche oggi dallo stesso Evo Morales, ad accettare la bozza di accordo con il Tribunale supremo elettorale per promulgare definitivamente la data delle elezioni al 18 ottobre attraverso il parlamento. (segue) (Bua)