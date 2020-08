Bolivia: partito di Evo Morales invita a interrompere le proteste nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente, oggi rifugiato in Argentina, ha chiesto ai movimenti sociali di "riflettere e decidere sulla proposta di un documento accordato con il Tribunale supremo elettorale, le organizzazioni sociali e le Nazioni Unite, per fissare per legge una data delle elezioni definitiva ed inamovibile". "Il governo punta ad una nuova data per cui il settore popolare deve riflettere su ciò che è più conveniente prima di finire con il ripetere l'agenda della destra", ha ribadito il leader del Mas, partito che tuttora controlla il parlamento. Nella mattinata di lunedì il presidente del Tribunale supremo elettorale, Salvador Romero, aveva incontrato il presidente del Senato Milton Baron annunciando una possibile via d'uscita alla crisi. "Abbiamo concordato – ha detto quest'ultimo – di lavorare su una nuova legge che, in maniera consensuale e concertata, garantisca lo svolgimento delle elezioni generali". (segue) (Bua)