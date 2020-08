Bolivia: partito di Evo Morales invita a interrompere le proteste nel paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svolta del Mas avviene dopo che anche il ministro degli Interni, Arturo Murillo, aveva affermato che la Bolivia potrebbe sprofondare in una guerra civile se non si arriva ad un accordo politico e sociale che permetta lo svolgimento di elezioni democratiche ad ottobre. "Cerchiamo di evitare una guerra civile nel paese, ci sono le ore contate, ve lo assicuro", ha detto ieri Murillo nel corso di un'intervista rilasciata al canale "Cnn". Il ministro ha ammesso che la Bolivia attraversa "una crisi politica drammatica" e che il governo ad interim di Jeanine Anez sta cercando di "abbassare il livello di conflittualità" evitando di intervenire con l'esercito per liberare le strade dai picchetti di protesta organizzati in tutto il paese. Murillo ha quindi affermato che "se non si raggiunge un accordo nelle prossime ore non rimane altro che agire nel modo più duro". (segue) (Bua)