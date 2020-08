Usa: Biden e Harris appariranno insieme in Delaware oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, che ha scelto la senatrice californiana Kamala Harris come come vice in caso di vittoria su Trump, apparirà oggi in pubblico con lei nel Delaware. Lo riporta il "New York Times". Harris, 55 anni, è la prima donna di colore e la prima persona di origine indiana ad essere stata nominata per una carica nazionale da un grande partito negli Usa, e solo la quarta donna nella storia ad essere stata scelta come vice in campagna elettorale. Secondo molti osservatori, Harris è dotata di uno stile molto più vigoroso di quello di Biden, e una storia di identità personale e familiare che molti trovano stimolante. Biden ha annunciato la selezione di Harris via sms e in una successiva e-mail ai sostenitori: "Grandi novità: ho scelto Kamala Harris come mio compagno di corsa. Insieme a voi, insieme a te, batteremo Trump", ha scritto l'ex vicepresidente degli Stati Uniti. (Nys)